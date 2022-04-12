南京两地放宽房屋限购 非户籍居民凭身份证件即可

江苏省南京市六合区房产交易中心消息，非南京市户籍居民在六合申请购房的条件有所放松，若已婚可携带夫妻双方身份证、户口本、结婚证、小孩出生证明，若未婚（可携带个人身份证、户口本）即可开具一张六合区的购房证明，该证明只能在六合区使用。这意味着，非南京市户籍居民想在南京六合购房，仅需相关身份证件即可购房，而在此前，需提供大专及以上学历及劳动合同。

根据澎湃新闻报道， 在此之前，南京溧水也已调整购房政策。报道引述《扬子晚报》称，南京远郊板块溧水的外地人凭身份证就可以直接开具首套房购房证明，无需社保或个税证明，相当于放开了当地的限购政策。

市场传出的溧水新的购房政策主要有三方面变化：一、非本市户籍的在溧务工人员，可以凭身份证直接开具首套房购房证明；二、非本市户籍的在溧务工人员可以在当地购买二套及以上住房，条件包括大专及以上学历（含非全日制）、与溧水当地企业签订一年期以上劳动合同及缴纳过社保或个税；三、今年4月7日起，人才客户在溧水购房，不占用在南京主城区域的购房资格。

据《扬子晚报》，溧水当地房管部门工作人员介绍，近期购房政策确实有了变化，外地户籍的居民带身份证到窗口去，只要系统可以通过，就能开到首套房证明。至于人才购房不占用南京主城购房资格的问题，相关人员表示，过去南京主城区的买房人在溧水是不受限购影响的，也不占用市区的购房资格，这次将人才也纳入进来，其实是给了买家更多选择，实质上给楼市“松绑”。