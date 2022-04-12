台国防部首次发布全民国防手册

台湾国防部今天首次公布全民国防手册，内容载明战时防灾避难基本知识。全民防卫动员署在手册序文中指出，此手册编辑目的，主要是提供民众面临军事危机及可能发生的灾变时紧急应变资讯，做好生存自助。序文还称，全民国防是台湾民众的整体力量与抗敌意识的展现，不仅是中央各部会的责任，同时也是各级政府、村里长应共同肩负的任务。

综合联合报、中央社和路透社报道，为强化全民战时应变能力，台湾国防部去年起启动编撰“全民国防手册”。国防部发言人孙立方今天在记者会上说，这份全民国防手册范本提供民众作为安全准备与生存自助的参考。全动署物力动员处处长刘泰益说，手册主要是提供民众面临军事危机及可能发生的灾变时紧急应变资讯，以做好安全准备与生存自助。

刘泰益表示，手册架构参考瑞典、日本等国家，并整合政府各部会、县市政府及专家学者资讯，进而完成编辑。

手册中与“战时可能发生的状况”的章节，包括“空袭警报识别与避难”、“遭空袭后建筑物倒塌失火避难资讯”、“空袭破坏后导致停电及停水资讯查询与应处”、“战灾产生大量伤患之急救送医”、“因应战况，民生必需品短缺获得途径”、“家庭与个人先期完成防灾（战备）物资与救护准备”、“户外生存之基本知识”、“遇突发紧急状况报案专线”及“列管后备军人相关动员资讯”。

手册序文说，全民国防是台湾民众的整体力量与抗敌意识的展现，不仅是中央各部会的责任，同时也是各级政府、村里长应共同肩负的任务，唯有做好万全准备，方能保护自己，共同守护台湾安全。

报道称，从内容看，各章节相当简洁，如户外求生知识，手册中载明求生基础必需品建议表，包括水、食物、衣物、工具、药品、通信器材等。内容也建议民众，平时要准备防灾“战备”物资及救护准备，包括紧急避难包、三天份的物资、急救手品急救箱与个人医疗纪录。内容规格较接近防灾手册。