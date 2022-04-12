台中科院：本月20日起连续三天试射“无限高”导弹

最新射击通报，台湾中山科学研究院将从本月20日起连续三天在台东三仙台与屏东九鹏基地试射无限高导弹。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，中科院原定上月24日和25日试射导弹，但接连未见导弹发射，最后无预警取消，人员撤离，引起外界关注。知情人士指有外在干扰，中科院则回应因事关机密，不做评论。

但接连未见导弹发射，最后无预警取消，人员撤离，引起外界关注。知情人士指出有外在干扰，中科院则回应因事关机密，不做评论。

根据渔业署公告的射击通报，中科院将在本月20日、21日和22日，晚间7时40分至9时10分为止，在台东成功镇三仙台及屏东旭海九鹏基地进行试射，管制范围包括绿成功、旭海、绿岛及兰屿海空域。

军事专家渔根据业署公告的射击通报图示研判，此次射击应是弓三增程型导弹，若是雄升导弹，其图示应为“倒L”型，导弹从屏东九鹏基地射出后，穿越绿岛、兰屿转向宜兰外海，并来回飞行，较符合雄升轨迹。

另一方面，台湾国防部今早（4月12日）证实，台军今天上午5时到7时实施“整体防空作战计划演练”，本季操演已结束，明天不会再有相关演练。

台北、新北民众今天清晨听闻战机发动机轰隆声响，部分民众到社交网站发文欲探究原因。台湾国防部发言人孙立方今天在国防部例行记者会说明。

他说，台军今早实施“整体防空作战计划演练”，北部第三作战区结合“战备月”，地面防空部队模拟对空目标实施追瞄，陆航部队也同时实施地空作战演练。许多城区如台北市、新北市等，今天清晨都可闻战机的音爆声。包括F-16、IDF战机都参与演练。

他还说，台军今天实施的防空操演为“联翔操演”，主要是模拟中国大陆空中兵力攻台时，台军各部队的应敌作为，现在纳入地面部队实施整体防空，每季实施一次。