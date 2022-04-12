中国外交部驻港公署：外部势力应立即停止哗众取宠的政治表演

针对美国务院发言人普莱斯等就香港资深媒体人区家麟因涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪被捕发表的相关言论，中国外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，并斥责这是赤裸裸干预香港事务和中国内政，敦促外部势力立即停止无理无聊的政治表演。

根据“外交部驻香港特派员公署”微信公众号发布的声明，发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港居民依法享有的权利自由包括言论和新闻自由有充分保障。但新闻自由不是违法犯罪的“通行证”。任何人以“新闻自由”之名从事危害国家安全、破坏法治和社会秩序的勾当，都是对新闻自由的亵渎，必将遭到法律的制裁。香港警方依法采取行动，是香港法治原则的体现，正当正义，不容置喙，不容干涉。

发言人指出，个别外部势力冒天下之大不韪，公然对香港警方依法执法横加指责，明目张胆叫嚣释放违法犯罪分子，赤裸裸破坏香港法治和社会安宁，是其一贯见不得香港稳、不希望香港治的卑鄙心理作祟，是企图打“香港牌”干涉中国内政的徒劳政治表演。个别政客和组织口口声称关心别人的“新闻自由”，却对自己国家动辄关闭新闻网站、频繁阻挠记者参加政府公开活动、无端打压别国媒体和记者的斑斑劣迹熟视无睹。这种双标操作充分坐实了其所谓“新闻自由”的欺骗性，世人也早已看清他们虚伪丑陋的“教师爷”嘴脸。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何哗众取宠的政治表演都动摇不了中方全面准确贯彻“一国两制”方针的坚定决心，阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的历史大势。中国敦促个别政客认清大势、改弦更张，立即停止以任何借口干预香港事务和中国内政。

香港中大新闻及传播学院专业顾问区家麟昨天清晨6时因涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪被警方国安处拘捕，普赖斯今天（4月12日）在官方推特发文称，香港作为一个自由全球金融中心的地位，取决于信息和意见的自由流通，他呼吁香港政府释放区家麟和其他因行使基本自由而被囚禁的人士，并称新闻工作并非罪行。