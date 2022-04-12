蔡英文视讯欧洲议员访团 打造具韧性民主同盟阵线

台湾总统蔡英文今天以视讯方式与台湾-瑞典国会议员协会暨欧洲议会议员联合访团会面时，重申“强化欧洲链结计画计划”，打造具有韧性的民主同盟阵线。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，蔡英文在致词时指出，今年初，她提出“强化欧洲链结计划”，期待在既有的良好基础上，进一步加深台湾和欧盟的关系，一起打造具有韧性的民主同盟阵线。 “让我们一起努力，一起持续深化台湾和瑞典、欧盟的合作交流”。

她说，此时此刻，面对威权主义持续扩张，国际民主阵线的伙伴更要携手合作，共同守护我们的生活方式。

蔡英文还说，台湾和瑞典是理念相近的伙伴，也共享民主自由的普世价值。这几年来，台湾和瑞典在各项领域的交流都有显著进展，在气候变迁、性别平等、妇女经济赋权以及对抗假讯息等领域，展开了更多合作。她也期待，未来台湾和瑞典能签署通航协定，展开直航班机，让双方在经贸及民间合作交流上，能更加紧密。

“台湾-瑞典国会议员协会”主席欧柏莉（Boriana Åberg）致词时说，台湾民主指数排名全球第八，令人赞赏。她十分尊敬台湾的自由、民主及人权，并认为这是海峡对岸十几亿人民的闪亮典范。

欧柏莉说，台湾的杰出表现带给世界许多启发，但也被中国共产政权视为威胁。中国共产政权惧怕给予人民任何形式的自由，包括言论自由、集会结社自由，以及新闻媒体自由。这也是为何中国大陆不断以统一来威胁台湾，并升高挑衅。

她进一步说，过去几周全球见识到独裁者怀抱统一的野心会有什么样的结果。俄罗斯在乌克兰犯下的暴行是十分可怕的例子，因此民主国家有义务与台湾站在一起，竭尽所能共同捍卫台湾的自由与民主价值。

欧柏莉提到，瑞典议员们希望可以持续努力，让台湾有机会再参与世界卫生大会（WHA）。她相信，此次访问可让两国连结更加紧密，并展现瑞典议员尽力保护台湾及台湾主权的决心。

同样是访团团长的欧洲议会瑞典籍议员魏莫斯（Charlie Weimers）指出，不管在欧洲，还是在台湾，也都面对威权主义的扩张，因此大家有共同利益，都希望能够维持以规则为基础的国际秩序，让台湾和瑞典这些小型民主国家可以持续生存与繁荣。

他提到，之前欧洲议会也有代表团专程来台，学习台湾如何应对来自中国大陆的假讯息威胁。昨天访团与政务委员唐凤见面时，也讨论此议题，让他留下深刻印象。台湾在对抗中国大陆威胁同时，还保护了人民的言论自由，“这是欧洲必须和台湾多加学习的”。

魏莫斯指出，访团成员昨天也与瑞典企业代表会面，他们对台湾的经商环境相当满意，但仍希望能够持续促进双方在商业上的相互承认。

身为“台欧盟政治关系暨合作”报告的起草人，魏莫斯也致力推动台欧盟洽签双边投资协议。“尤其是这份报告去年在欧洲议会获得压倒性通过，相信这只是一个开端，未来双边关系将持续深化”。

魏莫斯强调，他会持续在欧洲议会宣扬信念，也就是台湾和欧盟之间的关系应该是无止尽、无禁区及无上限。