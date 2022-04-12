俞敏洪回应“退出新东方”：不是马上要离开 也不是扔下不管

新东方创始人俞敏洪上周四在个人社交平台称“以为为了新东方鞠躬尽瘁的努力，其实可能适得其反，已经成为新东方走向下一个阶段的障碍”，引来外界猜测其是否有意退出新东方。俞敏洪今天回应称，自己不是马上要离开新东方，也不是扔下新东方不管，而是希望自己站在更高的层次来审视新东方，把新东方带向更好的发展方向。

根据《财经天下》报道，俞敏洪五天前在个人社交平台中写道：“我一直怀疑，我自以为为了新东方鞠躬尽瘁的努力，其实可能适得其反，已经成为新东方走向下一个阶段的障碍。如果因为牵挂名利、一叶障目，人生真的就得不偿失了，而错失过去的，永远不会再回来。”

他今天再次发文坦言，上述一席话导致一些朋友和新东方人以为其马上就要退出新东方。不少人发微信和写邮件问自己，也引起了一些投资人的疑虑，弄得自己不得不解释一番。

俞敏洪回应称，自己不是马上要离开新东方，也不是扔下新东方不管，而是希望自己站在更高的层次来审视新东方，把新东方带向更好的发展方向。

“尽管新东方是我魂牵梦绕的地方，但我真是更喜欢远离新东方一点，至少希望自己远离新东方比较琐碎的事情，在大方向上把脉就行，集中大家的智慧把新东方做好。”俞敏洪同时强调，不管是从年龄上还是心态上来说，其更喜欢去做阅读、写作、游历的事情。

俞敏洪稍早前在与樊登的一场直播连麦中透露，自己最近开始学数学了。他调侃自己的数学思维能力太差了，现在连一元一次方程、一元二次方程都解不出来，希望通过学数学，减少自己老年痴呆症的发病可能性。

