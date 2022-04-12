中疾控专家：奥密克戎对老年人危害非常大

中国疾控中心专家说，奥密克戎变异株对于老年人尤其是没有接种疫苗和有慢性基础性疾病的人危害非常大。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制今天（12日）召开新闻发布会，介绍稳妥做好疫情期间生活物资保障供应有关情况并回答记者提问。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在回答记者关于奥密克戎对老年人危害程度的问题时称，根据研究和监测显示，奥密克戎变异株会导致重症，也会导致死亡。

王华庆说，由于各个国家监测的标准和方法不一样，疫苗的接种率、感染的背景、感染的人群都不一样，奥密克戎导致的重症和死亡的比例也是不一样的。

他说，如果没有接种疫苗的话，老年人和包括有慢性基础性疾病的人，重症和死亡的比例还是比较高的。世界卫生组织每天都会发布发病数和死亡数，在整个奥密克戎流行期间，不仅发病达到了历史的最高峰，病死人数也达到了一个高峰。另外，一些国家或地区的病死数也达到了历史的最高峰。

王华庆称，美国在奥密克戎流行期间，连续五周报告的冠病病死数超过1.5万例。根据香港卫生署提供的信息，在香港特别行政区奥密克戎流行期间，全人群报告的病死率是2.87%，没接种疫苗的80岁以上老人的病死率高达15.68%。另外，根据香港最新的一项研究，在本次香港奥密克戎疫情当中，60岁以上人群死亡风险是30岁以下人群死亡风险的252倍。

“通过以上这些数据我们可以看到奥密克戎变异株对于老年人，尤其是没有接种疫苗和有慢性基础性疾病的人，带来的危害还是非常大的。”王华庆说。