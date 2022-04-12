吴尊友：上海理论上最短10天社会面清零

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友上周四（7日）发文说，冠病病毒变异毒株潜伏期短、传播速度快，“要实现社会层面清零，全员核酸检测是最有效的策略措施”。他认为，“连续开展3至4轮全市全员核酸检测，理论上说，10天至两周，就能实现社会层面疫情清零。”

吴尊友在个人微博中说，上海单日报告冠病感染者人数呈现大幅度上升，“应该解读为，大量感染者的发现，是上海强化落实防控措施效果的显现，特别是短时间内开展大规模人群核酸筛查，发现了既往累积的大量冠病感染者。”

吴尊友认为，当前上海本轮疫情“社区传播广泛”，“要实现社会层面清零，全员核酸检测是最有效的策略措施。以清零为目的的核酸检测，一要快，二要全。”

吴尊友解释，奥密克戎毒株的平均潜伏期为三天，冠病病毒变异毒株潜伏期短、传播速度快，最新修订的《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》要求，“疫情发生后，所在的设区市，包括城区常住人口1000万以上的超大城市，应当在24小时内完成划定范围的区域核酸检测任务”。

“一个人如果与冠病感染者发生有效接触（即被感染），在当天甚至第二天进行核酸检测，基本是阴性。第三天核酸检测，才有意义。”吴尊友表示，确诊病例一般在首次出现症状前一至两天开始向体外排出病毒。“当完成第一轮全员筛查，那些感染且已经向体外排毒的感染者，都能被筛查出来。但那些感染了病毒但还没有向身体外排毒的感染者，在第一轮筛查中会呈现核酸阴性。”因此，“第二轮筛查必须紧接着开展，赶在其将病毒传染其他人以前，能将其筛查出来，切断传播。”

他也强调，“由于核酸检测超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般来说都能检测阳性。如果感染者核酸检测为阴性，用棉签采样都无法采集到病毒，那么，其在24小时内通过呼吸或讲话，将病毒传染给别人的风险几乎可以忽略。”

对于本轮疫情何时能出现拐点？吴尊友说，“对于具有2700万人口的超大城市来说，如果在2至3天内完成一轮全市范围内全员核酸检测，连续开展3至4轮全市全员核酸检测，理论上说，10天至两周，就能实现社会层面疫情清零。”