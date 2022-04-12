中国将推动中小学普遍建立家长学校

中国将推动当地中小学和幼儿园普遍建立家长学校。

据中国央视新闻今天（12日）报道，中国教育部等11个部门印发《关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》，把构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系、健全学校家庭社会协同育人机制、促进儿童健康成长确立为今后一个时期家庭教育根本目标。

根据该规划，中小学和幼儿园每学期将至少组织两次家庭教育指导服务活动，做到有制度、有计划、有师资、有活动、有评估。

在规范强化社区家庭教育指导方面，该规划提出依托城乡社区综合服务设施、文明实践所站、妇女儿童之家等普遍建立家长学校，每年至少组织四次普惠性家庭教育指导服务活动。在完善3岁以下婴幼儿家庭育儿指导服务机制方面，该规划则提出推动妇幼保健机构、基层医疗卫生机构开展婴幼儿早期发展服务。

该规划也提出探索设立家庭教育指导机构，推动县级以上人民政府因地制宜设立家庭教育指导机构，及时向有需求的家庭提供服务，形成有地方特色、有群体适应性的家庭教育指导服务模式。

该规划的目标为到了2025年，家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善，各类家庭教育指导服务阵地数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，公共服务资源供给更加充分，覆盖城乡、公平优质、均衡发展的家庭教育指导服务体系逐步完善，学校家庭社会协同育人的机制更加健全，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。