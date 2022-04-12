顺丰同城一骑士日收入过万人民币 含用户打赏近8000元

中国物流巨头顺丰同城官方微博昨晚针对“骑士一天收入过万（人民币，下同，一万元人民币约为2000新元）”的消息进行了回应，称用户打赏约7856元，即该骑士当天平均每单获得打赏约131元。

根据中新经纬报道，近日网传图片显示一名顺丰同城骑士本月9日实际收入10067.75元。对此，顺丰同城发布微博称，“经我们后台查询后确认，该顺丰同城骑士共完成60笔同城配送订单，系企业用户下单，订单佣金计提总额达10067.75元。其中基础佣金534元，各类特殊奖励约1678元，用户打赏约7856元。也就是说，该骑士平均每单不含打赏收入为约36.9元，平均每单获得打赏约131元。”

网民对此意见不一，有人认为这是劳动应得，也有人认为这是变相涨价，应该禁止。

据了解，顺丰同城是独立的第三方配送平台，目前已覆盖全国1900个市县地区。去年12月14日，公司在香港联交所主板挂牌上市。

顺丰同城上月30日发布上市后首份年度业绩公告。截至去年12月31日，公司收入人民币81.74亿元，同比增长了68.8%；毛利润为9480万元；年度净亏损8.99亿元。

股价方面，顺丰同城自上市后呈现震荡下跌的趋势。截至昨天收盘，公司股价已跌超55%。