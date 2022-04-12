中国外交部回应欧洲在华企业受影响 ：任何防控措施都会有一些代价

针对欧洲在华商会称中国的防疫政策影响了许多欧洲公司的运转，中国外交部发言人赵立坚今天下午回应称，任何防控措施都会有一些代价，同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价是值得的，事实证明动态清零总方针符合中国实际情况，路子是对的。

根据澎湃新闻报道，赵立坚表示，中方动态清零政策和防疫规定，基于科学和专家意见，符合中国实际和世界卫生组织指导原则，有力保障了在中国居住生活的中外公民生命安全和身体健康，为全球抗击疫情作出了重要贡献。包括世卫组织在内的国际社会对此普遍予以高度评价。

他说，去年以来，中国内地疫情出现多点散发，部分城市采取了一系列防控措施，虽然这些措施对生产生活产生了一些影响，但这些影响是短期的，波及范围也是有限的，它可以保证全国绝大多数地区和绝大多数人正常的生产生活。

赵立坚还说，当然任何防控措施都会有一些代价，同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价是值得的，事实证明动态清零总方针符合中国实际情况，路子是对的，效果是好的。无论是从确诊死亡的数字看，还是从经济发展的数据看，中国都是世界上防疫工作最成功的国家之一。正是坚持了有力有效的防控措施，中国在保持自身经济社会发展的同时，为维护全球产业链、供应链的稳定和世界经济的增长作出了重要的贡献。

赵立坚重申，中国经济长期向好的基本面没有变，中国作为全球经济增长重要引擎的地位没有变，国际社会对中国经济的信心没有变，我们愿继续同各方加强合作，为全球经济持续复苏注入动力。

中国欧盟商会昨天（11日）称，他们已致函中国政府，详细说明中国冠病防疫措施如何影响到欧洲公司，并呼吁中国调整防疫措施。

商会在信中引述中国德国商会前一周进行的调查称，51%的德国公司的物流和仓储领域，以及46%的德国企业的供应链，“完全受到中国现有冠病情况干扰，或受到严重影响。”