港护士打假针案共计七人被廉署起诉

香港廉政公署上周起诉一名护士与另四人涉嫌假装完成接种冠病疫苗，以串谋伪造疫苗接种记录，今天（4月12日）再起诉一名廖姓建筑工人及其外佣。连同早前被起诉的五名被告内，共有七名被告被控两项串谋欺诈罪，获廉署准予保释，以待明天在观塘裁判法院答辩。

据网媒“香港01”报道，廉署通报，本案发生在今年1月至2月底。案发时注册护士何嘉雯（34岁）由卓健医疗委派到由该机构承办营运的九龙湾体育馆社区疫苗接种中心，在其中一个疫苗接种间担任兼职疫苗接种护士。

根据案情，在2月20日、即“疫苗通行证”全面实施前四天，涉案的廖氏一家三人、外佣Marcelo Mary Ann Villeza及郑家姊妹，前往上述社区疫苗接种中心并到访何嘉雯的疫苗接种间。虽然他们没接种疫苗，却获何嘉雯发出疫苗接种纪录。

廉署获律政司进一步法律意见后，今天落案起诉建筑工人廖国雄（67岁）及其外佣Marcelo Mary Ann Villeza（39岁）。早前被起诉的五名女子，除何嘉雯外，其他四人是家庭主妇廖凯殷（42岁）、其母萧杏仪（70岁），以及郑家姐妹郑雅怡（30岁）及郑斯蔚（25岁），分别为补习老师及小学教师。廖凯殷、萧杏仪、廖国雄和Marcelo Mary Ann Villeza同属一户家庭。

廉署提醒，响应政府呼吁同心抗疫，接种疫苗是公民责任。市民绝对不应以违法手段获取虚假疫苗接种记录。伪造属严重罪行，一经定罪可判处监禁14年。