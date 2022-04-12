赖清德：期待欧盟尽速与台签订双边投资协定

台湾副总统赖清德说，台湾非常期待能够经由瑞典国会发挥影响力，让欧盟能够尽速与台湾签订双边投资协定。

台湾总统府网站公布，赖清德今天（12日）与瑞典国会暨欧洲议会议员联合访团会面时说，访宾都是台湾非常好的朋友，并称瑞典及台湾共同追求民主、自由、法治、人权等普世价值，也面临到冠病等威胁。他非常期待未来台湾跟瑞典能够进一步加强合作，不仅在克服疫情方面，也共同为捍卫民主地区及民主阵营的共同价值来努力。

赖清德也引述到访的欧洲议会议员韦默斯（Charlie Weimers）上周二（5日）所发表的言论称，如果中国大陆和俄罗斯发展没有止境、没有禁区、没有上限的合作关系，欧盟和会员国也应该与台湾发展没有止境、没有禁区、没有上限的友好关系。

总统府公布，除了韦默斯之外，访团成员还包括欧洲议会保守党团政策顾问库勒格姆（Elise Coolegem）、瑞典国会副议长隆格伦（Kerstin Lundgren），以及瑞典国会议员奥贝格（Boriana Åberg）、索德（Björn Söder）、阿达克图森（Lars Adaktusson）、维切尔（Markus Wiechel）、阿尔姆（Ann-Sofie Alm）、普斯（Lars Püss）、克里斯蒂安森（Alexander Christiansson）。