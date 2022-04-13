中国官媒再强调坚持“动态清零”不动摇

上海疫情确诊病例数字仍处高位，同时防疫带来的经济和社会影响也备受关注，中国多家官媒纷纷发表评论文章，再强调要坚持“动态清零”不动摇。

新华社发表题为《坚持“动态清零”，打赢抗疫硬仗》的文章称，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持“动态清零”，这是判断中国抗疫成效的首要标准。

文章称，一直以来，中国努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

文章称，局部地区被管控，一时不方便，是为了大家好。一地坚守住，是为了更多地方的平安。坚持“动态清零”，真正防得住，才能最大限度降低疫情冲击，才能尽最大可能实现更好发展。

《人民日报》发表题为《“动态清零”是我国当前抗击疫情的最佳选择》的文章称，对凶猛疫情采取严格防控措施，难免会对经济社会发展、人民生产生活造成一定的暂时影响。

文章称，推进疫情防控，要算眼前账，更要算长远账。短期来看，因为疫情防控，一个地方经济社会、群众生活确实会受到影响，但从一个国家、一个整体来看，防止疫情扩散，换来的是更大范围、更广泛的百姓正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。

文章称，如果错失抗疫的最佳时机，导致疫情传播面扩大，付出的代价会更高，对经济社会和人民健康造成的损失会更大。

新华每日电讯也发表了题为《坚持“动态清零”，“一时不便”是为了“长康久健”》的文章称，两年多来，中国一直在思考：如何用更小成本在更短时间内控制住疫情，减少疫情对经济社会发展、人民生产生活的影响。

文章称，不能否认的是，当下人民群众的生产生活存在诸多不便，但这些短时的“阵痛”都是为了实现更稳固的“长康久健”，让经济社会发展更可持续，让人民生活更美好更幸福。

上海昨天新增本土确诊病例1189例、本土无症状感染者25141例。部分宏观数据显示，封控措施上个月拖累中国经济。3月份财新制造业采购经理指数（PMI）跌至前年疫情暴发以来的最低水平，其他数据显示服务业也受到巨大冲击。部分经济学家已开始下调对中国今年经济增长率的预测，认为官方无法兑现5.5％左右的增长目标。