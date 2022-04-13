国民党廖国栋成台湾首名确诊冠病立委

台湾本土冠病疫情持续升温，国民党立委廖国栋昨天（4月12日）核酸检测阴转阳确诊，成为疫情暴发后首位确诊的立法委员。台湾立法院长游锡堃上周重申，只要有两名立委染疫，就会采取视讯会。针对廖国栋确诊是否造成新一波冲击，卫福部长陈时中表示，“目前看起来是稳定的”。

据台湾联合新闻网报道，清明连假期间，廖国栋办公室两位助理确诊，但廖国栋与其他助理为快筛阴性，当时廖国栋面簿发文曾提到“阴转阳的情况也极为常见”，昨日上午廖国栋确定由阴转阳，立法院也加强廖办所在的中兴会馆防疫措施。

民众党立委蔡壁如昨质询时指出，立法院研究八楼有人员确诊已有采取管制，其他楼层是否也要快筛？卫福部长陈时中答询表示说，有委员确诊，但是不会对疫情造成新一波冲击。

国民党立委郑正钤问，未来针对国会及行政部门的防疫应对措施，指挥中心是否会有更积极作法？陈时中说，目前仍照基本防疫原则，但他也建议立法院要设防疫长自主应变，每个委员办公室要有负责人，若出现确诊案例就能积极联络。

廖国栋昨日上午从台东送至台大医院住院治疗，外界质疑特权。指挥中心发言人庄人祥表示，依现行规定，65岁以下轻症感染者安排在集中检疫所，但廖国栋年龄超过65岁，因此安排就医。