美五角大楼：中俄正开发部署可打击美卫星武器

美国五角大楼的情报机构称，中国和俄罗斯正持续部署开发能攻击美国卫星的武器，尽管两国都已强化了其太空监视和侦察力量。

据彭博社报道，美国国防情报局周二（4月12日）发布的报告称，中国拥有多种不同功率级别的地基激光武器，用于干扰、削弱或破坏卫星。目前中国也有一定能力使用激光系统破坏卫星传感器；到了2020年代中后期，中国可能部署更高功率的系统，甚至会威胁非光学卫星的结构。

与此同时，俄罗斯认为美国对太空的依赖是美国的“致命弱点”，因此俄罗斯正在研究反太空武器，以中和或对抗美国的天基力量，并且可能将在2020年代中后期投入开发更具破坏力的激光武器。

报告称，目前中国的情报、监视和侦察卫星数量不断增加。截至1月份，中国拥有超过250颗卫星，数量仅次于美国。中国人民解放军拥有并运营着全球大约一半的情监侦系统，其中大多可以监视、跟踪和瞄准全球范围内的美军和盟军，尤其是在整个印太地区。这些卫星还使解放军能够监控潜在的地区闪爆点，包括朝鲜半岛、台湾、印度洋和南中国海。

美国国防情报局周二发布的最新报告主要是基于新闻报道以及中国和俄罗斯官员的声明，但它仍是一份总结美国面临威胁的有用简报，推动美国国防部2023财年拟议国防预算中的重大投资项目，尤其是对太空部队和太空司令部的拨款。