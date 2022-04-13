李家超：台湾应容许陈同佳赴台自首

宣布参选香港特首的前政务司司长李家超昨天（12日）针对陈同佳案说，该案的处理非常简单，台湾应立即接受陈同佳赴台自首。

据香港电台报道，李家超昨天透过网络视讯与选举委员会委员进行两场交流会，他在晚上总结选举行程时，针对陈同佳案作出以上表示。

他说，根据香港法律，陈同佳已是自由身份，也多次表示非常希望前往台湾自首，任何正常当局也应该接受一名逃犯自愿去自首，因此应该要求台湾尽快让陈同佳前往台湾自首，这是公义所在，不应政治化整个议题。

另据《星岛日报》报道，一直协助陈同佳案的圣公会教省秘书长管浩鸣，昨天连同基督教选委与李家超会面。李家超前天称，《逃犯条例》修订已结束，无需再讨论。

管浩鸣昨天回应称，虽然《逃犯条例》修订已终结，但若李家超当选，仍需考虑如何处理陈同佳案，问题始终要解决。

管浩鸣说，暂时仍未想到处理陈同佳案的办法，最简单的做法是台湾容许陈同佳赴台。当被问到陈同佳近况时，管浩鸣称陈同佳最近还是一样，日常生活仍在比较安静的地方。

2020年10月，时任保安局长的李家超曾针对陈同佳案称，台湾设司法互助前提是无理取闹，认为有政治考量。陆委会则回应，指港方是情绪性发言，呼吁港府尽速与台湾商讨解决之道。