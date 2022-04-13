康师傅老坛酸菜方便面重返超市货架

康师傅老坛酸菜方便面重返超市货架的消息今天（4月13日）一度登上微博热搜榜第一。

据新浪新闻报道，最近，在部分超市老坛酸菜方便面重回货架，一起出现在货架上的，还有嵩明县市场监督管理局3月23日发布的《行政建议书》等文件。

《行政建议书》中提到，根据2022年央视3·15晚会曝光的老坛酸菜事件，嵩明县市场监督管理局对康师傅（昆明）方便食品有限公司生产的老坛酸菜牛肉面所使用的酸菜料包进行全面检查。

检查发现：该公司生产的康师傅老坛酸菜牛肉面使用的老坛酸菜料包供应商分别为四川厨之乐食品有限公司和四川天府味道食品有限公司。两供应商证照齐全，所供应的近期酸菜料包均有自检报告和外检报告。现场对仓库及正在进厂的酸菜料包检查，未发现央视曝光涉事企业的产品。

货架边除《行政建议书》外，还有两家酸菜供应商的检测报告。

在沃尔玛（悦云天地店）方便食品售卖区，同样张贴了相关的说明文件。虽然张贴了相关的说明文件，但沃尔玛（悦云天地店）并未上架老坛酸菜面。据门店工作人员介绍，自从央视3·15晚会曝出“土坑”酸菜一事后，门店就把相关产品全部下架封存，目前还未上架。

带文件销售的老坛酸菜面，销量怎么样呢？家乐福（云纺店）工作人员介绍，门店的康师傅老坛酸菜面于3月底开始重新上架。“上架之前，我们对情况进行了摸排，了解到昆明产区未使用涉事企业的酸菜后，就重新上架了。”从目前的情况来看，销量没有明显好转，市民重新接受老坛酸菜面还需要一段时间。

老坛酸菜面带文件销售，消费者买账吗？市民李女士表示，不会再购买所有的老坛酸菜面产品。

市民杨女士表示，虽然相关部门给出了检查结果，但看过曝光的视频之后，心里仍然跨不过那道坎。市民王先生说：“如果有权威部门的检测和公章，我还是会购买。经过此事，相信企业也会更加重视食品安全。”

央视3月15日曝光老坛酸菜方便面中使用的酸菜是“土坑酸菜”后，康师傅、统一等企业连夜致歉。昆明地区不少超市于3月15日当晚下架相关产品。