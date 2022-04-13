小鹏驾驶辅助系统再出事故

驾驶辅助系统的事故，让小鹏汽车登陆微博热搜。有小鹏汽车车主在视频中透露，自己在国道上开启了小鹏的XPilot驾驶辅助系统，在面对前方侧翻车辆时，该驾驶辅助系统并未主动减速或避让，导致发生严重的交通碰撞事故。

据第一财经报道，小鹏汽车4月11日回应称，初步判断为车主在使用ACC+LCC(自适应定速巡航&车道居中保持功能)过程中，没有保持对车辆前方环境的观察并及时接管车辆所致。经当地交警部门调查判定后，结论亦符合上述情况。

小鹏汽车在回应中强调，驾驶员在使用辅助驾驶系统过程中，需保持对车辆周围环境观察，遵循用户手册中相关功能的使用指引，确保行驶安全。

某自动驾驶公司技术负责人张克（化名）告诉记者：“现在市面上的驾驶辅助系统，驾驶主体依旧是驾驶者而非车辆本身，这便决定了这些系统不能被称之为自动驾驶系统。这些系统在使用时，理论上不能脱离驾驶者的监管，驾驶者也需要时刻准备接手操作。”

但值得注意的是，小鹏汽车在回应中承认该车发生事故时开启了ACC+LCC等驾驶辅助功能。从配置定义来看，无论是ACC自适应巡航系统还是AEB紧急制动系统，都具备自主制动的能力，即便在高速情况下，制动无法避免碰撞，但车辆应该出现较为明显的减速。

张克认为：“从这次事故公布的视频来看，小鹏的驾驶辅助系统中视觉算法没有学习过这种工况，无法识别前方侧翻车辆，而配备的毫米波雷达滤除了静止物体，在事发时并未将前方侧翻的车辆视为障碍物。”在本次事故中，这辆小鹏P7遇到了自动驾驶系统中最麻烦的“corner case”（长尾场景）。

其实此前小鹏汽车驾驶辅助系统也出现过类似的交通事故。去年9月，一位车主在开启小鹏NGP智能导航辅助驾驶系统的情况下，车辆未识别前方异形板车，发生追尾事故。彼时有中国国内车企ADAS系统研发工程师告诉记者，事故原因为该系统中并未录入这种异形车辆的场景，导致系统无法识别。

需要说明的是，corner case是目前所有自动驾驶系统或者高级驾驶辅助系统都需要面对的难题。在小鹏汽车、蔚来汽车、特斯拉等车企的产品说明书中，均罗列了大量驾驶辅助系统识别度较低或无法启用的工况。

上海交大智能汽车研究所一位研究员告诉记者，把所有场景都录入自动驾驶系统几乎不可能，需要人工智能有举一反三的能力，这需要算法有迁移学习的能力，或者说机器要具备思考的能力，这需要算法、数字领域有突破性的发展。

卡耐基梅隆大学Argo Lab人工智能无人驾驶研究中心首席科学家约翰·多兰在一次采访中提到，将自动驾驶迟迟难以落地的原因归结为两点：底层技术和真实应用场景。在技术方面，自动驾驶的底层架构和大部分技术问题已经被解决，剩下的5%的corner case，逐渐成了制约自动驾驶发展的关键。