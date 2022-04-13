澳官员抵达所罗门群岛讨论中所双边安全协议

澳大利亚太平洋事务部长塞色里亚（Zed Seselja）周二（12日）前往所罗门群岛进行访问，就所罗门群岛准备与中国签署双边安全协议进行会谈。西方国家担忧该协议的签署将允许中国在所国建立军事据点，进而威胁区域安全。

综合路透社、彭博社和法新社报道，塞色里亚办公室在一份声明中证实，他将前往所罗门群岛首都霍尼亚拉进行为期两天的访问，与所罗门群岛官员讨论这个拟议中的安全协议等问题。

塞色里亚说，此次访问将进一步加强澳洲与所罗门群岛的关系。他在抵达霍尼亚拉机场后还在推特发文称，澳洲将持续成为一个透明和尊重的合作伙伴。

所罗门群岛总理索加瓦雷发言人称，索加瓦雷非常乐意在霍尼亚拉与塞色里亚进行会晤。

所罗门群岛警察、国家安全和惩教部常任秘书加洛卡莱（Karen Galokale）上月24日披露，所罗门群岛与中国签署涵盖警务范围的合作协议，并证实正在讨论范围更广泛的协议。根据在社交媒体上流传据称是谅解备忘录草稿，此文件将涵盖的范围包括中国警察、武警和军队在社会秩序、救灾和保护中国人员安全和在所国的重大项目方面，为所罗门群岛提供援助。

美国、澳大利亚、新西兰等西方国家对该协议可能破坏区域稳定表示担忧。尽管如此，所罗门群岛和中国仍草签了双边安全合作框架协议。所罗门群岛说，该协议旨在应对“国内威胁”。

据澳大利亚广播公司报道称，澳洲将于5月21日举行全国选举。根据澳洲法律，随着议会的正式解散，政府通常在选举结束前无法开展外交事务。然而，澳洲反对党工党已经特别批准了塞色里亚的行程。

所罗门群岛位于南太平洋的战略要冲，在地理位置上更靠近澳洲、新西兰和夏威夷。这里正成为中美全球竞争的一个重要区域。