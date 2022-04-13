李家超报名参选港特首 提名票高于当选门槛

辞去香港政务司司长职务的李家超今日（4月13日）前往中环爱丁堡广场三号展城馆，递交提名表，报名参选特首。李家超已取得786张提名票，高于当选门槛的751票。

综合香港01网站及星岛日报报道，李家超与竞选办主任谭耀宗，于早上约9时22分到达现场。李家超手持写有“同为香港开新篇”标语的公文袋。

李家超递交提名后见记者时说，他宣布参选后已拜访多个政党和团体，对方一致同意其施政理念，包括以结果为目标解决不同问题；全面提升竞争力，以及奠定香港发展稳固基础。

他感谢提名他的选委、团队同事的帮忙，以及近几日媒体马不停蹄的报道。

他说，会继续努力进行选举工作，今天将再举行交流会与选委沟通，也会按专题收集选委和专家的意见。

至于何时公布政纲，李家超回答说，自宣布参选至今只有数天时间，目前正收集意见和撰写政纲，会方方面面涵盖所关注问题，他也强调自己是务实的人，希望提出的理念和措施会正式落实。

被问到取得的提名票数已超过选举当选门槛，是否有信心一定当选，李家超说，取得选委提名是第一步，到正式投票时要每名选委作出决定，投他一票，这才正式完成选举过程。

第六届香港行政长官选举将于5月8日举行，提名期由本月3日开始，至16日结束。

每名候选人的提名须由不少于188名选举委员会委员作出，其中须包括选举委员会的五个界别中，每个界别不少于15名选举委员。

