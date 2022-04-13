台行政院研议修法反制中国大陆假讯息攻击

台湾行政院正研议透过修法等法律层面规范，以反制中国大陆等“境外势力”对台发动的假讯息攻击。

据台湾《自由时报》今天（13日）报道，台湾行政院正评估是否透过修法等法律层面着手规范，对于中国大陆等“境外势力”的假讯息攻击，透过法律明定由社群平台业者及时予以移除、下架。

行政院发言人罗秉成日前分析，中国大陆发动的假讯息攻击的四大手法，包括“大外宣”、“小粉红”、“内容农场”、“在地协力者”。行政院官员今天进一步称，大陆对台发动假讯息攻击的四大手法其实是交互运用，且不一定是单一的指挥系统下达指令，也透过不同的指挥系统发号施令。

官员称，行政院平日是透过各部会区域联防并与民间公私部门合作防制假讯息，目前进一步研议是否要有新的作法，包括从法制面着手，因为从教育体系培养媒体识读能力恐缓不济急。

官员也强调，瑞典哥德堡大学的报告显示台湾连续九年是境外假讯息攻击第一名，显示问题严重性。政院正研议是否要以修法等方式纳入法律规范，明定移除中国大陆假讯息的下架机制，但因有时难以辨别假讯息攻击是来自境外或境内，且除了在地协力者，在野人士也会发表评论监督政府施政，相关修法如何避免影响对言论自由的保障，分寸的拿捏难度很高，必须要审慎研议。