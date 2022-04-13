消息：阿里云人事大变动 中国区总裁辞任

消息人士透露，阿里云正在进行新一轮组织架构调整：阿里云中国区总裁任庚（M6）将离职，该职位由阿里云中国区副总裁黄海清接任，统管中国16个战区。

据雷锋网报道，任庚此前在阿里云负责中国区业务，向蔡英华汇报。今年3月，前华为EBG中国区总裁蔡英华空降阿里云，成为阿里M7级（资深副总裁）高管。

蔡英华于上个月空降后，包含任庚在内的四名M6级核心业务高管向其汇报：国际业务总裁袁千、数字政府总裁许诗军、新金融总裁刘伟光。

坊间称任庚早在去年就已提出过离职，但因多重原因继续留任。据悉，任的此次辞任已尘埃落定，不过离职后的去向暂时未明。

接班任庚的黄海清，履历则要丰富得多。作为一位曾在Dell、IBM、Oracle等公司摸爬滚打的云计算老兵，黄海清在2016年选择加入的是腾讯云，着手业务拓展工作，随后成为腾讯云副总裁。在2018年离开腾讯云后，黄海清成为德拓信息的CEO，曾在2020年拟带领公司登陆科创板。

黄海清在昨日召开的中国区管理会议上强调两大重点：一是销售重点放在高质量自主产品上，二是重视利润。

此外，为强化泛政府行业线概念，将泛政府相关的6大行业线聚拢向许诗军汇报，其他六大行业线和中长尾客户直接划分给蔡英华，以便实现区域和行业线的联动，中长尾客户团队由潘立维作为第一负责人，从浅雪团队调任而来。

阿里集团副总裁、云智能销售管理与生态发展部总经理郭继军（M6）已在走离职流程，生态+销管体系暂时由蔡英华直接代管。

阿里云的架构师团队，将全部汇总整编，由智能通用行业解决方案总经理霍嘉统一带队，霍嘉本人则从向任庚汇报转为向蔡英华汇报。本次调整希望解决方案团队可以更为独立地判断商业机会，并参与到项目全流程中，避开原本过度追求数字的模式。

与此同时，阿里副总裁李飞飞等高管的麾下也有数名P9/P10中高层骨干在近期辞任。

消息人士称，此次调整只是一个开始，随着蔡英华和黄海清的内部地位不断巩固，将有更多高管慕名加入，随之会带来一轮轮新的组织调整和业务重组。雷峰网也将持续跟进报道。

在《互联网巨头“云”的至暗时刻：内卷、降权、大客流失》一文中，曾有云大厂前高管告诉雷峰网：2021年，阿里云在内部口头喊出了1000亿KPI的狠话，但前半年结束后就已知晓无法完成；相应内部也在考核上做出一定的改变，把营收KPI和自负盈亏的任务，下放给业务部门。

雷峰网获悉，这些自负盈亏、背负营收KPI的业务线，也可能面临调整。在今年3月的大厂裁员潮中，有媒体报道称，阿里云虽并未被波及太多，但主要部门的headcount已经锁死。