中国已全额下达用于项目建设的专项债额度

为主动应对经济下行压力，中国财政部正努力多管齐下：包括加快地方政府债券发行，着力加快资金的拨付使用并积极储备专项债项目，以将疫情对发债和开工的影响降到最低，从而扩大有效投资稳增长。

据彭博社报道，中国财政部副部长许宏才周二（4月12日）在国新办发布会上说，今年用于项目建设的专项债额度已于3月末全部下达地方，提前下达的额度已有86%发行完毕。

许宏才说：“在专项债发行使用方面坚持了政策发力靠前的原则。”许宏才并表示，各级财政部门累计向项目单位拨付债券资金占已发行新增专项债券的68%。

中国今年专项债额度为3.65万亿元（人民币，下同，7817.92亿新元），去年末提前下达限额1.46万亿元。此前召开的国务院常务会议要求，去年提前下达的专项债额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕。此次国新办发布会进一步明确，去年提前下达的额度原则上今年9月底前拨付使用，今年下达的额度尽可能在今年加快使用。这一进度较去年显著提速。

此外针对专项债项目储备不足这一问题，财政部国库司司长王小龙表示，去年9月和今年1月，地方两批累计报送专项债储备项目7.1万个，数量较大；同时各地统筹疫情防控和经济社会发展，加快基础设施项目的开工建设，今年已发行专项债券资金支持的项目，初步统计开工率已经达到75%。

虽然今年地方债发行加速，但如果使用管理跟不上，容易造成资金闲置和低效。针对这一问题，许宏才称，除了严格项目审核之外，预计今年7月底能够实现穿透式监测全覆盖，重点掌握债务资金从国库拨付到项目单位以后的情况；同时对进度最慢的三个省份实施预警，要求地方采取措施，并明确在分配以后年度专项债券限额时与各地实际支出进度挂钩。

随着上海和深圳等金融和制造业中心受疫情重创，市场对中国能否实现今年GDP增长5.5%左右的目标抱有疑问。由于房地产依然疲弱，消费承压，出口增长预计将放缓，政府将稳增长的希望寄托在基础设施建设上。

1月至2月中国基建投资同比增长了8.1%，虽然明显好于去年全年仅0.4%的增长，但若考虑工业生产者价格指数的上涨，实际增长率为负值，这意味着政府加大火力提振基建的必要性越来越强。

财政部预算司负责人宋其超说：“在新增专项债券发行完成以前，预算已经安排的专项债券项目可以通过先行调度库款的办法，加快项目建设进度。债券发行以后及时归垫，决不允许出现因债券未能发行影响重大项目实施的情况。”

