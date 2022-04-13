台iPhone组装商和硕在上海和昆山工厂停工

受严格的疫情管控措施影响，为苹果公司组装iPhone的台湾和硕公司周二称，已暂停在中国大陆上海和昆山工厂的运营。

综合路透社和彭博社报道，和硕周二在提交给交易所的公告中称，复工时间待当地政府通知。该公司正持续评估停产对其财务的影响。

和硕并称，公司将与客户和供应商保持密切联系，并与当地政府积极合作以尽快复工。

和硕在上海及上海附近的昆山设有工厂，但由于严格的疫情管控措施，两地均被封控。和硕此前能维持生产，是因为地方政府允许部分制造商在闭环内维持运营。闭环管理可以降低员工感染病毒的几率。

在中国大陆，iPhone组装订单由和硕与规模更大的台湾竞争对手富士康以及大陆同行立讯精密瓜分。由于防疫限制，富士康在深圳的部分iPhone组装业务3月份暂停了数日。

据台湾证交所和柜买中心数据，截至4月7日，共有161家上市的台湾公司报告他们在上海和昆山的业务已经停止，其中41家生产电子产品。

TF国际证券的分析师郭明锜说，在最好的情况下，完全恢复生产可能要到4月底或5月初才能实现，但由于其强大的供应链和与中国大陆政府的关系，苹果可以将影响降到最低。苹果公司没有立即回应置评请求。

上海官方前天根据核酸筛查结果划定分区分级管控名单，迈出解封第一步，不过上海官方仍要求民众非必要不外出，当地市委书记也强调疫情防控要严字当头。

尽管部分宏观数据显示，封控措施上个月拖累中国经济。中国多家官媒包括新华社、《人民日报》仍发文再度重申坚持“动态清零”不动摇原则。