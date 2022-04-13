中国券商从业人员人均56万人民币年薪

随着年报逐个披露，2021年中国金融业收入情况也浮出水面。去年，已披露财报的保险业从业人员的平均工资仅为25万元/年（人民币，下同，约5万新元/年），在金融业内垫底；银行业平均工资为42万元/年，收入水平居中；券商以人均56万元的年高收入称霸金融业，该收入是保险销售人员的两倍之多。

据第一财经报道，目前，A股有24家上市银行公布了财报，统计显示：去年，24家上市银行人力成本总额达到8350亿元，同比增长13%，人均工资42万元，同比增长11%。

可见，随着银行业利润增速的回归，银行从业者的待遇水平又提高了。

在24家上市银行中，股份行的人均收入依旧是最高的，其中，中信银行去年人均薪酬58万元，排在第一位；其次为招商银行，人均薪酬57万元；随后是兴业银行，人均薪酬55.47万元。

除此以外，平安银行、浙商银行、宁波银行、民生银行的人均薪酬均超过了50万。

相比银行，保险公司的待遇显得就不是那么的耀眼。截至到目前，五家上市保险公司的均披露了年报，Wind数据统计显示：五家上市保险公司去年人力成本总额为1967亿元，同比提升仅7%，人均薪酬仅为25万元，同比提升9%。

与银行、保险相比，证券公司的从业者们可谓是人人捧着“钻石碗”。截至目前，A股33家证券公司公布了去年年报，数据显示：33家证券公司人力总成本为1556亿元，同比增长17%，超过银行业。

其中，广发证券、中信证券、华泰证券、中金公司等头部券商的人力成本超百亿，而2020年，仅中信证券和中金公司的人力成本超百亿。

33家证券公司的平均薪酬高达56万，同比增长4%。之所以薪酬增速不敌工资总盘子的增速，原因在于人力增速较快，去年，33家证券公司人员增加了2.5万人，同比增长12%。

人均薪酬最高的依旧是中金公司，去年人均薪酬达到98万。2020年，中金公司人均薪酬曾高达116万，2021年有所收窄。

其次为中信证券和广发证券，人均薪酬为85万和81万，即便是人均薪酬最低的华安证券和东方财富，也超过了30万。

去年薪酬增幅最高的是国联证券，人均薪酬提高51%，同时，包括中金公司在内，也有九家证券公司的人均薪酬同比下滑，其中，东方证券和东吴证券同比下滑了20%。