上海东方卫视抗疫晚会暂缓播出

在受到舆论挞伐后，上海东方卫视今天（13日）宣布，原定于今天晚间播出的抗疫特别节目将暂缓播出。

上海东方卫视官方微博“东方卫视番茄台”今天宣布上述消息。

上海疫情持续严峻，上海市政府也采取了严格的管控措施。为了安抚民心，上海东方卫视原定于今天晚上举办《众志成城 同心守沪—东方卫视抗疫特别节目》特别节目。根据网络上流传的节目单，晚会将有歌曲、魔术、舞蹈等表演，节目还采访了医护人员和多名艺人明星。据悉，胡歌、王一博、张艺兴、易烊千玺、迪丽热巴等艺人将助阵。

然而，消息传出后节目组遭到网民挞伐，大批网民涌入上海东方卫视留言批评，认为上海政府应优先解决民生问题，还不到歌颂功德的时候；也有网民认为，应该多关心民意，解决问题做实事，而非搞这种形式主义。

遭到网民挞伐后，东方卫视今天发文宣布决定暂缓播出节目，称感谢大家对节目的关心，以云录制方式制作的《众志成城同心守沪——东方卫视抗疫特别节目》13日暂缓播出，欢迎大家提出宝贵意见。

该帖文也引来了2万则留言，有网民留言建议不需要做这些“云节目”，可以开民生专栏，让所有社区投稿，并由媒体敦促地方政府解决；也有网民建议节目组可实地到上海探访人民实际生活，拍个纪录片。