上海警方加强防疫秩序管理 违者将严格处理

上海市公安局今天（13日）发布加强疫情防控期间社会面秩序管理的通告，提醒市民遵守防疫规定，违反规定者将被严格处理。

据上海市公安局官方微博“警民直通车上海”今天发布的消息，警方通告称，任何单位和个人都应严格遵守各项法律法规和本市疫情防控规定，按照分区分类差异化防疫管理要求，严格落实相关管控措施。

通告中列出十条被严禁实施的行为，包括：封控区内人员在封闭管理期间擅自出户；封控区和管控区内人员在居家健康监测期间擅离居民小区、自然村或聚集；违反隔离管控规定，故意破坏门磁、封条擅自出入；拒绝接受防疫部门、医疗机构组织的核酸或抗原检测；阳性感染者拒绝按规定接受隔离治疗，密切接触者等人员拒绝按规定在指定场所进行医学观察或健康监测；以及编造、故意传播涉疫虚假信息，伪造、变造或者买卖、使用伪造、变造的核酸检测证明、道路通行证证明文件等。

通告写明，违反上述规定者，公安机关将严格依法处理；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

通告也提到，禁止机动车上道路行驶，因疫情防控、生活保障、城市运行、应急处置、紧急就医等需要的除外。

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天上午在疫情防控工作发布会上通报称，上海昨日新增1189例本土确诊病例和2万5141例本土无症状感染者。

受严格的疫情管控措施影响，为苹果公司组装Iphone的台湾和硕公司昨天称，已暂停在中国大陆上海和昆山工厂的运营。