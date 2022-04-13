上海已针对“社区团购”哄抬物价等出台管控措施

上海市市场监管局副局长彭文皓今天（4月13日）说，针对“社区团购”中出现的哄抬物价，以及短斤缺两、菜品质量等问题，市场监管部门已出台一系列措施进行管制。

据新华社报道，彭文皓今天在疫情防控新闻发布会上说，上海市场监管部门近期加强对民生商品和防疫用品的价格监管，已查办了一批价格违法案件。截至4月11日，上海共发放提醒告诫函3万8903份，对检查中发现经营者明码标价不规范等问题督促整改，对销售蔬菜哄抬价格、价格欺诈、低标高结等价格违法行为已查处192件，先后公布了六批次30余件各类价格违法行为案件。

彭文皓建议，消费者在“社区团购”时，注意选择由正规的保供单位提供的商品；针对“社区团购”中因客观原因发生套餐商品调整、延迟交付等情况，经营者也应将相关情况及时全面地告知消费者，妥善处理退款等消费者合法合理诉求。

据悉，上海市市场监管局根据市民反映比较集中的问题，制定发布了《关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函》，提示相关组织者、经营者在开展“社区团购”中，应当根据经营成本，为消费者提供价格合理的商品，不得扰乱市场价格秩序；应当按照规定做好明码标价，公示商品品名、数量、规格和价格等信息；应当优化组织管理，为消费者做好售后服务，切实维护消费者权益。

此外，针对快递费和跑腿费价格明显上涨问题，上海市商务委、上海市发改委和上海市市场监管局等部门也将联合采取措施，进一步依法规范。