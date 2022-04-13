福布斯全球最佳创投人发榜：中国17人上榜

《福布斯》杂志4月12日发布了2022年全球最佳创投人榜。这份榜单中，在硅谷大热的加密货币和金融科技领域投资人成为了最大赢家。

据界面新闻报道，《福布斯》杂志的全球最佳创投人榜种，硅谷知名风投Andreessen Horowitz的普通合伙人迪克森（Chris Dixon）排名第一，他领导着加密货币投资基金a16z Crypto，通过三个专门的基金投资Web3，目前管理的资产超过30亿美元（40.94亿新元）。

硅谷知名金融科技独角兽捕手Ribbit Capital的创始人马尔卡（Micky Malka）位列第二。Andreessen Horowitz和Ribbit Capital都是加密货币巨头coinbase最重要的外部股东。

红杉中国的沈南鹏位列第三，这是他连续第五年进入前三名，并继续蝉联中国投资人榜首，去年沈南鹏排在第二。五源资本的创始合伙人刘芹排在第四位。

福布斯全球最佳创投人榜创立于2001年，其英文名来源于希腊神话中拥有点石成金能力的迈达斯（Midas）王，这一榜单也被业内视为投资界的奥斯卡。榜单里中国创投人的上榜人数为17人，比去年的20人略有减少。

在上榜的17位中国成员中有五位是女性，其中包括真格基金创始合伙人兼CEO方爱之（第12位）、GGV纪源资本管理合伙人李宏玮（第49位）、启明创投管理合伙人梁颕宇（第61位）、高成资本创始合伙人洪婧（第83位）和今日资本创始合伙人徐新（第98位）。

五源资本的合伙人袁野是唯一一位今年新上榜的中国投资人，排在第78位。