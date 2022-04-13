澳洲要求所国考虑不与中国签安全合作协议

澳大利亚太平洋事务部长塞色里亚（Zed Seselja）周三（13日）与所罗门群岛总理索加瓦雷会晤，要求所国考虑不与中国签署双边安全合作协议。

综合路透社和彭博社报道，塞色里亚在与索加瓦雷及其他所国部长会晤后的一份声明中说，“我们已经恭敬地要求所国考虑不与中国签署双边安全合作协议，并本着区域开放和透明的精神，就区域安全框架与太平洋大家庭进行磋商。”

塞色里亚说，他已经向所国转达了澳洲政府对该协议的不满。他并补充道，澳洲是所国最大的发展伙伴，今年也将拨出1.6亿澳元（1.6亿新元）用于支持所国。

他说，澳洲政府欢迎索加瓦雷最近发表的声明，即澳洲仍然是所国首选的安全伙伴，并承诺所国将永远不会被用于外国势力的军事基地或其他军事机构。

所罗门群岛在2019年与台湾断交，转向与中国大陆建交。

所罗门群岛官员上月24日披露，该国正在与中国讨论安全协议，涵盖的范围包括中国警察、武警和军队在社会秩序、救灾和保护中国人员安全和在所国的重大项目方面，还将使中国军舰在该地区拥有一个安全港湾。该协议引发美国、澳大利亚、新西兰等西方国家的担忧。尽管如此，所罗门群岛和中国仍草签了双边安全合作框架协议。

在这样的背景下，澳洲反对党工党特别批准塞色里亚从周二起对所罗门群岛进行为期两天的访问，尽管澳洲为准备将于5月21日举行的全国选举，已解散国会，政府通常在选举结束前无法开展外交事务。

另据英国《金融时报》本月9日报道，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）将在本月访问所罗门群岛，凸显华盛顿对所罗门群岛与中国之间或将达成安全协议的警惕。