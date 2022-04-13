台教育部放宽停课标准 国民党团吁应考量学生健康

台湾教育部放宽冠病疫情下全校停课标准，国民党团今天（13日）呼吁教育部应考量学生健康，根据施打疫苗与否应制定不同标准。教育部长潘文忠则说，个别地方或学校若有特殊考量，可透过应变小组讨论。

据台湾中央社报道，教育部放宽全校停课标准，4月13日起生效，引起部分家长质疑太过宽松。国民党立法院党团总召曾铭宗、书记长万美玲等人今天在立法院召开记者会。

曾铭宗说，国民党团主张小学必须有停课标准，根据现行规定施打疫苗须满12岁以上，绝大多数的小学生未施打疫苗，适用标准跟国高中生完全不同。若用现在教育部公布的停课标准，将增加小学生染疫风险。

曾铭宗续称，安全健康是最重要的考量，停课标准必须同时考量家长方便性、学生受教权及健康权益，但若须斟酌考量，国民党团主张学生健康应为最大考量。因此，国民党团要求教育部尽速制订小学停课标准，拟定相关配套措施，倘若配套需要经费上的支持，国民党团将全力支持。

万美玲也强烈建议教育部，分开制定施打疫苗与未施打疫苗的学生的停课标准，打过疫苗的国高中可以用比较宽松的停课标准；未施打过疫苗的国小及幼儿园孩子，身上没有防御力，且家长对其关心度、需要的照顾度都比国高中孩子来的高，必须要用更严谨的标准来看待。

潘文忠今天在列席立法院备询前受访时则说，教育部会组成应变小组，个别地方或学校如有特殊考量，可透过应变小组讨论，适切决定。对于防疫规范标准，会秉持与过去一样的方式，根据指引了解个别需求，也会与指挥中心密切注意疫情发展，如果有必要，会再做一些滚动修正。

修正后的校园因应冠病疫情暂停实体课程实施标准包括：高中以下学校全校有三分之一以上班级或10班以上出现病例，则暂停实体课10天，全校可暂停实体课，短期补习班和幼儿园也比照办理；大专校院如有三分之一以上科、系、所的班组出现病例，则暂停实体课10天，全校可暂停实体课，教职员工生应进行自我健康监测。