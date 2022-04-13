朱立伦对蔡政府防疫措施提出四点质疑

国民党主席朱立伦对台湾目前的防疫措施提出四点质疑，他说，现在到底是要与病毒共存还是清零，已是台湾民众共同的疑问，但政府似乎还没有定见。

据联合新闻网报道，朱立伦今天在国民党中常会上说，接下来国民党立法院党团会针对民众关心几项问题，列为未来质询的重点。

朱立伦针对目前防疫提出四项质疑：第一，快筛剂到底为什么比全世界贵了两到三倍，尤其现阶段这么严重的情况，一定要让民众以最便宜的价格取得；第二，如果民众今天筛检出来是无症状或轻症，居家照护是不是各县市可以开始做，中央底对居家照护各县市的条件情况不同要如何去因应？第三，从韩国、新加坡、日本看来，这波影响最大的是没有施打的高龄者，如何来提高施打率？第四，12岁以下的孩子没有施打任何疫苗，但政府停课的标准是把高中、国中、国小一刀切。

朱立伦说，防疫不能“从台北看天下”，以他过去16年地方首长的经验，他知道在少子化之后，很多学校都是混龄、混班上课，所以应该尊重各县市政府，因地制宜，采取各县市认为最能保护儿童的标准，来消弭家长的忧虑。

朱立伦还说，各校到停校、停学的情况，家长要怎么来居家照护，以及是不是能够确定确保大家“有薪”居家照护，这些问题，国民党早在去年就已经提出来，也希望立法院各党团都能够支持有薪居家照护，来确保家长能够照顾孩子的安全。

