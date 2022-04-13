台军拟与美军启动“双方士官交流”

台军拟今年与美军启动“双方士官交流”计划，提升台军士官联合作战能力，预计前往美军联合作战训练中心、不对称作战大队等单位，观摩美军联战士官班授课情形。

据台湾中央社报道，台湾国防部官员称，面对中国大陆威胁，提升士官的联合作战能力在未来的新兴战场环境相当重要，美军近年持续推动各军种间的联合作战训练。虽然各军种任务属性不同，在联战训练会遭遇困难，但可从电子资讯共享方面着手，借此先了解不同军种作战模式及语言，再逐步推动实际联战训练。

台军今年与美军展开的“双方士官交流”计划，将针对各军种士官相互交流，并且赴美参访、研讨士官教育训练等做法，滚动式修正未来三年的规划。赴美参访部分，预计将前往美军联合作战训练中心、不对称作战大队，观摩美军联战士官班授课情形。

有关交流启动的时间点、确切推动项目，台湾国防部称，相关计划均依规划期程，台军将持续推动双方士官交流工作，以巩固合作关系。

台湾国防部智库、国防安全研究院学者舒孝煌认为，台军的士官通常是在台湾接受训练，相较军官较少与美军及友盟国家交流，但美军近年透过很多方式与盟友伙伴交流，目的是提升美国盟友的作战能力与互通性，使其具备与美国操作相同武器的能力。

台湾国防院学者苏紫云也提到，扩大士官与美军的交流，将对台军未来的联合作战产生结构性影响，士官不易调动、娴熟部队事务，且娴熟各项武器操作、准则与程序，相对于容易调动的军官，更能发挥不同军种火协的最大效果。