“光复元朗”发起人被判入狱16个月

“光复元朗”游行发起人钟健平承认犯下组织未经批准集结罪，于今天（13日）被判刑入狱16个月。

据香港《星岛日报》报道，钟健平于2019年7月申请“光复元朗”游行，被警方拒绝后，仍在当天参与游行。钟健平于去年被指控犯下组织及参与未经批准集结两项罪名，从8月起被关押。钟健平早前承认一项组织未经批准集结罪，案件今天于区域法院判刑。

法官胡雅文说，被告有意识地违法，挑战警方决定，在游行前的记者会上又多次使用煽动性言辞，最终吸引大批情绪高涨的示威者到场，令当天激烈的警民对峙一触即发(a tinderbox scenario)，遂判被告入狱16个月。

辩方早前求情称，被告由始至终没有使用暴力，钟健平只是天真地相信游行不会酿成激烈冲突。不过法官表明不接纳说法，称观乎大众自2019年6月起示威活动中的反应，和被告强调游行针对7月21日事件，理应预视到有可能后果。

法官并称，虽然控方事隔两年才提出检控，但该案有超过160小时影片证供须逐一察看，警方需要时间搜证，所以没有刻意延误，无对被告造成不公。

法官表明被告的求情理由和事件有其他组织者都不是减刑因素，考虑到活动的参与人数和造成的破坏，以24个月为该案量刑起点并非过重。被告即时认罪获三分之一刑期扣减，总刑期16个月。