下午察：东方卫视暂缓的抗疫晚会

已持续一个多月的上海疫情仍未见缓解，当地许多市民还处在对蔬菜肉蛋等基本食物抢购的慌乱中，不少老弱病残者仍在网上求医问药。这个时候，上海官方电视台东方卫视却宣布要举行一场盛大的抗疫晚会。

从昨晚在网上流出的节目单来看，这场抗疫晚会可谓阵容豪华，被称为“上海有头有脸的明星大腕基本都参加了”，从知名钢琴家郎朗吉娜夫妇到顶流艺人易烊千玺、迪丽热巴，各路大咖云集，分量堪比春晚。

但不出意外的，这场晚会的节目单昨天流出后，立马遭到网民铺天盖地的批评。许多网民斥责这是“坟头跳舞”“有这功夫，不如多发点菜”。

在舆论一面倒的讨伐声中，东方卫视今天凌晨宣布，原定于今晚播出的公益性专题节目《众志成城同心守护——东方卫视抗疫特别节目》暂缓播出。

东方卫视今天凌晨在官方微博宣布，原定于今晚播出的抗疫晚会暂缓播出。（微博截取）

什么样的抗疫晚会？

其实，如此星光熠熠的晚会，若放在平常可能会吸睛无数，但此时的上海人却无心关注这丰盛的精神粮食，因为他们首先需要的，是填饱肚子的粮食。

微博大V马锐拉的评论颇有代表性。他说：试想一下这件事的荒唐程度，电视台集结了一群年收入需要普通人工作200年到1000年的明星，来鼓励那些可能已经失去收入饿了十几二十天肚子、不断高价团购的人继续坚持下去，共克时艰，是不是很滑稽，很魔幻？

知名词作者王海涛昨晚在微信朋友圈还透露，东方卫视此前希望抗疫晚会可以取得他的作品《这世界这么多人》这首歌的免费使用授权。但王海涛明确表示，无论是免费还是收费，都不授权这首歌在晚会上使用，原因是“在上海人水深火热的时候，不会干这样的事”。

知名词作家王海涛透露，东方卫视此前希望抗疫晚会可以取得他的热门作品《这世界这么多人》这首歌的免费使用授权。但被王海涛拒绝。（互联网）

不过，这首歌的表演详情还是出现在昨天的节目单中。当有人建议王海涛找律师时，他回复说：“这官司没法打，对方以政治逻辑跟你说事，不以版权法逻辑聊。”

更令人诧异的是，王海涛透露了这首歌未经授权后，据称东方卫视负责人还问他是否可以补授权，俨然不了解王海涛拒绝授权背后的真正原因。

王海涛只得在朋友圈再次发文强调说，此时此刻的上海人，还在焦灼的生存环境下，把自己的作品提供给一个这样的舞台，不是他的作派。

为什么会有抗疫晚会？

据报道，这场包括歌曲、魔术、舞蹈等表演的大型晚会，意在让“受静态管理的上海人民能够感受温暖，丰富文化生活”。节目中还将采访和歌颂医护人员，“让全国人民能够能感同身受。”

官方对这场晚会的立意和解读不禁让人想起前段时间刷屏的“小朋友给防疫人员跳舞表示感谢”片段。跳的人是真的在用心地跳，但看的人到底真正需要的是什么，背后的组织者不了解，也不在意，他们要的可能只是“跳”这个形式，表演者或观众，说到底只是个道具。

有意思的是，有网民还注意到，刚上任一个多月的中共上海市委宣传部长、今年50岁的赵嘉鸣与朝鲜渊源颇深。

新上任的中共上海市委宣传部长、今年50岁的赵嘉鸣曾留学朝鲜，并曾是人民日报驻朝鲜首席记者。（互联网）

他曾于1990年9月至1995年10月在朝鲜金日成综合大学语言文学系公派留学。随后担任《人民日报》驻朝鲜记者站记者，其间还在朝鲜金日成综合大学从事文学专业研究，并获该校语言学博士学位；之后成为《人民日报》驻朝鲜记者站首席记者（正处级）。

这段经历让网民浮想联翩，有网民揶揄其不愧深受朝鲜载歌载舞文化的熏陶，才能在这个节骨眼上整出这样一台晚会。

网民反感的是“晚会”吗？

有不少网民指出，抗疫晚会没有问题，但疫情尚未结束，民生问题尚未解决，现在举行的时间不合适。“大家都在担忧抢菜抢不到，担忧排队核酸被感染的时候，这样的晚会是给谁看呢？”

但也有网民认为，即使疫情告一段落，演艺人员空喊口号这种晚会形式也没有积极作用，还会起反作用，无论什么时间点，都不应该大搞“庆祝活动”“丧事喜办”，即使抗疫取得了最后的胜利，也是建立在许许多多普通百姓的付出和牺牲上，任何“庆祝”都不适合。

前述大V马锐拉就说：这种节目任何时间都别播出。上海就算最终清零，也是一线工作者和全体市民努力的结果，大家付出这么大的代价，最后难道就是为让一群明星艺人露脸唱歌，占据版面吗？“我们已经千疮百孔的生活，不需要王一博张艺兴们再来鼓励一把”。

事实上，疫情发生以来，无论是中国国内还是国外，都有许多明星举办过类似的音乐会来传递温暖，丰富大家在家防疫的乏味生活。

2020年4月，微博、网易云音乐等五大平台共同发起“相信未来线上义演”，集合了王菲、那英、老狼等130组音乐人，被称为是中国音乐史上最大规模的线上义演，收获了大家一致好评。

同月，当全世界数十亿人都被迫留在家防疫时，美国歌坛巨星Lady Gaga联合世界卫生组织与国际组织“全球公民”举办慈善音乐会“Together at Home”（同一个世界：团结在家）线上直播，当时也获得了无数掌声。

Lady Gaga两年前在全球疫情严峻时期联合世界卫生组织与国际组织“全球公民”举办慈善音乐会“Together at Home” 线上直播。（“全球公民”网站）

但上海这场晚会的最大问题在于，其主办方代表的是上海官方，在他们的抗疫工作并未得到普遍认可时，却自顾自地推出一群大腕唱起歌跳起舞来。这种无视社会真实声音的架空表演，不仅让人感受不到温暖，可能还会随时招来“涂脂抹粉”的指责。

抗疫是一场持久战，在这个漫长而艰难的过程中不是不能有娱乐，相反的，人们应该用更幽默和积极的心态去面对被病毒影响的生活。

此前上海居民“盛装”下楼去做核酸检测；“彭于晏炸带鱼”梗冲上热搜；网民隔离期间用简陋食材做出“高档”的omakase的段子……都体现了上海人用自娱娱人的精神对抗疫情的乐观心态。

但作为官方电视台，如果把群众苦中作乐的乐观心态化为一台歌舞升平的晚会，就难怪会出现汹涌民意的反扑了。