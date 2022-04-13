中国最高法：及时解决涉诉信访苗头性问题

中国最高法院印发文件，要求将信息化、智能化作为新时代涉诉信访工作的重要支撑，做到涉诉信访全流程、全业务的网上办理。及时解决涉诉信访苗头性问题，“一站式”调处化解矛盾纠纷，切实把问题化解在基层和萌芽。

根据澎湃新闻报道，最高院印发的《关于加强新时代人民法院涉诉信访工作的意见》（以下简称《意见》）共七个部分34条，对加强新时代涉诉信访工作总体要求以及完善系统化涉诉信访源头预防机制、立体化涉诉信访受理机制、实质化涉诉信访化解机制、精准化涉诉信访依法处置机制、智能化涉诉信访管理机制提出具体要求，明确了人民法院涉诉信访工作应当坚持中共对人民法院信访工作的绝对领导、坚持以人民为中心、坚持在法治轨道上解决涉诉信访问题、坚持源头治理与区分类别处理相结合、坚持机制创新与制度建设同步推进、坚持统筹社会力量联动化解信访矛盾、坚持运用现代科技实现创新发展的基本原则。

《意见》指出，加强涉诉信访源头预防、就地解决、前端化解，用好人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格工作机制，及时解决涉诉信访苗头性问题，“一站式”调处化解矛盾纠纷，切实把问题化解在基层和萌芽。巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设成果，注重在党委领导下综合运用法律、政策、经济、行政等手段，通过诉前调解等非诉讼方式化解矛盾。

《意见》强调，打造网上申诉主渠道，全面应用人民法院网上申诉信访平台，打通网上申诉与现场接访、来信办理、视频接访、12368“一号通办”等应用系统信息壁垒和数据互认通道，提供申诉申请、进展查询、法律咨询、第三方化解、结果反馈、满意度评价、投诉建议等服务，实现申诉信访“一网通办”，全面提升网上信访整体效能。建立“有信必复”来信办理机制，对属于法院主管和本院处理的有效来信，办信部门收到后及时登记，告知办理进展，做到件件有回复。完善跨层级联动视频接访机制，运用视频接访系统、人民法院调解平台等，对跨层级、跨区域的涉诉信访事项开展联动视频接访，案件存在疑难复杂情形的，可以邀请律师等社会第三方参加。建立健全信访必录机制，对群众来信来访材料全部扫描上传，并逐件逐次将信息项录入涉诉信访信息管理系统，做到“有访必录、有信必录、有录必全”。

《意见》要求，推进涉诉信访办理规范化，强化首办责任，进一步梳理涉诉信访“马上办、精细办、联合办、督导办”事项范围，统一办理标准，做到“诉求有人管、案件及时办、效果有监督、办结有回应”。完善分类接访工作机制。对当事人直接提出的涉诉信访事项，登记后区分来访诉求进行分流处理。深化律师代理申诉制度改革实践，推动刑事申诉案件律师代理全覆盖。落实“党政同责、一岗双责”涉诉信访工作责任体系，完善领导接访下访和包案化解工作机制。拓宽社会力量参与涉诉信访工作的制度化渠道，建立健全群众参与机制，广泛邀请人大代表、政协委员、律师、专家学者、心理咨询师、基层法律工作者等第三方社会力量参与涉诉信访化解，提升社会第三方多元化解涉诉信访实效。

《意见》规定，将信息化、智能化作为新时代涉诉信访工作的重要支撑，优化四级法院涉诉信访工作平台，以“网络通”“数据通”“业务通”为标准，做到涉诉信访全流程、全业务的网上办理，推动涉诉信访工作模式创新和高质量发展，增强防范化解风险、服务科学决策的能力水平。

《意见》还对加强新时代涉诉信访工作的组织领导和队伍建设，及时发布各地法院在创新服务群众方式、实质性化解信访矛盾等方面的经验做法和典型案例，形成依法理性表达诉求的良好氛围等作出规定。