习近平强调坚持动态清零要克服松劲心态

中共总书记、中国国家主席习近平在海南考察时强调，坚持冠病动态清零，并要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

据中国央视新闻报道，习近平本月10日至13日在海南省委书记沈晓明、省长冯飞陪同下，先后来到三亚、五指山、儋州等地，深入科研单位、国家公园、黎族村寨、港口码头等进行调研。

习近平强调，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，解放思想、开拓创新，团结奋斗、攻坚克难，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

习近平说，当前全球疫情仍然十分严重，尤其不能放松防控工作。坚持就是胜利。要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，抓细抓实疫情防控各项举措。

他也强调，针对病毒变异的新特点，提高科学精准防控本领，完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

习近平在位于三亚市崖州湾科技城的崖州湾种子实验室考察调研时说，中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。要围绕保障粮食安全和重要农产品供给集中攻关，实现种业科技自立自强、种源自主可控，用中国种子保障中国粮食安全。

新华社昨晚（13日）也发表评论员文章，强调动态清零总方针符合中国国情、尊重科学、体现规律，完全必要、务实可行，而且效益明显，是中国抗疫斗争的宝贵经验，是现阶段疫情防控的最佳选择，必须牢牢坚持、毫不动摇。