中国国常会要求适时运用降准等货币政策工具

中国国务院表示将适时运用降准等货币政策工具，这一表态进一步预示北京可能出台更多货币刺激措施来支持经济。

据彭博社报道，中国国务院总理李克强主持召开的国常会决定：“适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户的支持力度”。

通常来说，中国央行会在国务院此类声明发布后的几天内实施相应宽松措施。彭博经济学家曲天石预计，中国央行可能会周四宣布降低金融机构存款准备金率，周五生效。

近期中国经济前景恶化 ，尽管上海等城市封控时间延长，但国内疫情几无缓和迹象。防疫封控对供应链、企业和人们生活造成了日益严重的影响。李克强周一发出了不到一周时间内的第三次经济增长风险警告并承诺加强政策支持，此举暗示中央对经济前景的担忧加剧。

华兴证券（香港）宏观和策略研究主管Bruce Pang认为，降准可能很快就会到来，这或许是在美联储缩表前短期内中国放松货币政策的最后一次机会了。

虽然降低存款准备金率是向经济投放长期廉价流动性的有效方法，但央行可能会逐渐放弃广泛使用它。央行官员曾表示，存准率进一步调整的空间比几年前小了，而经济学家也指出，面对经济的结构性挑战，存准率工具的效力正在下降。

国常会还要求：“鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率”，其未提供任何细节，也未透露任何银行名称。

中国央行的宽松立场与美联储等其他主要央行形成鲜明对比，美联储已经加息以遏制通胀上升。经济学家表示，中国央行放松政策的窗口狭窄，因为美国利率上升将开始削弱中国资产的吸引力并加剧资本外流。

中国央行1月份下调1年期政策利率，经济学家目前预期最早周五政策利率会被再次调降。