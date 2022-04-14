胡锡进发文称上海虹口卫健委官员钱文雄已离世

上海在本轮冠病疫情中采取封控措施后乱象不断，当地卫健系统官员也承受巨大压力。网传上海虹口区卫健委信息中心主任钱文雄在办公室自尽，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进今天（4月14日）凌晨在微博发文，证实钱文雄去世的消息。

据星岛日报网报道，网传上海虹口区卫健委信息中心主任钱文雄4月12日在办公室自尽，其家属通过钱文雄微信朋友圈发讣告，确认此消息，并称“疫情期间一切从简。家属目前悲痛不已，无法接待”。

报道引述消息称，钱文雄“聪明能干，丁克家庭，爱人患癌晚期，本来思想负担很重，疫情期间工作量巨大，4月12日下午在办公室自尽。”

钱文雄自杀的消息传出后，网上又传出他的妻子自尽的消息，上海警方今天凌晨对此作出回应，称“虹口区卫健委信息中心主任钱文雄夫人”自杀传闻是谣言。

胡锡进今天凌晨在微博就此消息发文称，传上海虹口区卫健委信息中心主任钱文雄自尽身亡，其妻子随后自杀，“老胡向上海新闻同行求证，对方给我传来的确认信息是：钱文雄已亡，其妻安好。”

胡锡进说，然而钱文雄离世已足以令人悲痛唏嘘，“这一悲剧显然加剧了上海防疫让部分基层人员不堪重负的印象”。

他写道，这两天上海有各种令人不安的信息和视频传到网上，它们的共同指向是对抗疫次生悲剧和代价的强烈不满，以及长时间封控引发的焦躁感。

他认为，这个时候必须保持冷静，上海一定要把清零继续作为坚定目标，理由是明确的，“全国一起放开”是不可接受的，“至少在今天这个时间点上它不是一条现实的路”。

他还说，中国抗疫必须是一体化的，今天的上海除了为清零而奋斗，别无选择，“现实的是，就如何避免一个又一个次生损失和问题，面对奥密克戎如此难防的新特性我们该如何调整动态清零的方法策略开展探讨尝试”。

他最后写道，为实现社会面清零，相信不会有一个大家都满意、没什么痛苦的好办法的，彼此理解共渡难关是此时上海社会走出困境的生命线，“一些上海人有难处有情绪，我们应就事论事帮着问题得到关注，带来解决。但要注意别拱火，别助推上纲上线，更不能幸灾乐祸。还是要多给上海一点时间。”