彭博：苹果Macbook出货推迟 中国防疫致生产放慢

苹果公司旗舰产品MacBook Pro笔记本电脑的买家正面临更长的交付时间，中国的防疫封控可能是原因之一。

据彭博社报道，打算订购苹果这款新品高配版的美国消费者现在看到的预估交付时间已经推迟到6月。截至周三（4月13日），14英寸MacBook Pro低配版的交付日期也迟至5月26日。等待时间比前几天大大延长，供应链问题再次恶化。

交付延期凸显了苹果公司在疫情时代难以保持其供应链稳定运行，尤其是在中国奉行清零政策的情况下。包括苹果笔记本电脑的代工厂广达在内，30多家台湾公司因防疫封控而暂停在中国大陆的生产。以广达为例，公司关闭了一家上海工厂，以遵守政府的防疫限制。

苹果MacBook Pro最高配置版售价3499美元（4745.69新元），在美国的交付时间迟至6月16日。MacBook Air、13英寸MacBook Pro、iMac和Mac mini等多数其他的苹果Mac产品目前不受影响。这些型号要么当天发货，要么承诺几天内到货。

因定制功能而通常需要更长出货时间的Mac Pro，预估交付时间在5月。新款Mac Studio台式机的高配版要等到6月下半月。不过，该款产品最近才发布，初期需求可能比较强劲。

周二，苹果供应商和硕在上海和昆山的工厂停工，不过iPhone的出货似乎并没有马上出现延迟。苹果公司将于4月28日公布第二季度财报，投资者或可借机了解其供应挑战。