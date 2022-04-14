消息：美调查新思科技 因涉向华为转让芯片技术

知情人士透露，全球最大的芯片设计软件供应商新思科技正在接受美国商务部调查，因为该公司涉嫌向受到制裁的中国公司转让关键技术。

据彭博社报道，由于调查过程尚未公开而要求匿名的知情人士称，美国商务部正在调查有关新思科技与其中国关联公司合作，向华为旗下的海思其提供芯片设计和软件以便在中芯国际进行生产的指控。由于华为和中芯国际被美国商务部工业和安全局认定为国家安全威胁，因此美国公司被禁止向它们出售某些类型的技术。

新思科技去年12月披露，该公司收到了工业和安全局的传票，事关“与某些中国实体的交易”，但未说明何时收到传票也没有提供进一步细节。当时，该公司表示其遵守了所有规定，并正在就调查做出回复。除了上述最初披露的信息外，新思科技拒绝发表更多评论。

半导体设计软件市场由总部位于加州山景城的新思及其竞争对手Cadence设计系统公司主导。对于希望按照政府的目标、降低中国对进口电子元器件依存度的中国芯片生产商来说，它们的产品至关重要。

美国工业和安全局在一份声明中说：“虽然商务部不会就可能存在的调查发表评论，但工业和安全局会积极调查有关违反《出口管理条例》的指控，包括向实体名单上的当事方或当事方之间转让受控物项或技术的企图，调查结束后的任何执法行动都会公开。”

