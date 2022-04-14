台国防手册负评如潮 民众党批“抗中保台”沦笑柄

台湾国防部前天发布旨在为民众提供战争情况下生存指导的全民国防手册，但内容脱离现实，引来各方批评。台国防部回应称，将邀各部会与地方政府研议各方建议，滚动修正补充。

综合台湾ETtoday新闻、《自由时报》报道，这份手册的主要架构包括紧急应变QR维码、空袭警报与防火避难、建物倒塌失火应处、停电停水应处、医疗急救、民生必需品短缺应处、紧急状况报案专线等11项类别，让民众了解面对战时应变情况，但内容包含空袭后停水拨打水公司客服、民生必需品短缺时持户口名簿购买等，被批场景设定与战争情境严重脱节，脱离现实。

在野的民众党昨天（13日）直指，手册范本多达6000字废文，没有考量战争时可能没电、没信号、没网络，还要民众打电话找客服，简直是把“抗中保台”当笑话，批评国防部仿佛仍活在上个世纪的抗战时期。

民众党称，台湾被认为是俄乌之外，最有可能发生战争的地方，当台湾遭遇武力侵犯，弹道导弹、战机火力空袭，再加上网络作战瘫痪网络，民众靠这样一本堪比“QR Code使用手册”的全民国防手册，要如何自救？

民众党质疑，国防部连手册都做不好，更谈不上实战抗敌，手册明显不足以应付战争时期，呼吁国防部把民众需求摆第一，重新检讨、设计手册，别让“抗中保台”沦为笑柄，把民众置于战火之中。

民进党立委王定宇也称，国防部推出这份手册立意良善，但比较像是“平时手册”而非“战时手册”。相较之下，如何在战时快速救援，让民众取得资源与避难，才是手册必要内容。他建议将手册内容进一步分级，让民众了解物资取得、避难与动员工作等。

台湾国防院国防战略与资源研究所长苏紫云认为，手册有助于提升民众整体国防概念、因应紧急危难。不过，手册提及的凭户口名簿领取物资，是受限于现有“民生必需品短缺时期配给配售办法”规范，相信各部会将进一步协调、滚动式调整内容。

台湾国防部昨天对各界质疑回应说，各界的讨论及意见凸显对全民国防的参与及重视，国防部感谢并重视各方建议，将邀各部会与地方政府研议，滚动修正补充。