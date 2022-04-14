中疾控发布居家隔离人员防控要求

中国疾病预防控制中心发布了居家隔离人员的防控要求，具体提出了三大要求，涉及到房间、居家隔离医学观察者管理、共同居住者防护这三方面。

据第一财经报道，对于房间要求是，家中如果有多套房屋，最好单独居住；如果只有一套房屋，选择一套房屋里通风较好的房间作为隔离室，保持相对独立。尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用卫生间。条件不允许，最好不要选择居家隔离。与此同时，房间应该通风良好；房间尽量避免使用空调，如使用空调系统通风时，应选择分体空调。房间内应当配备体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。室内应放置桌凳，作为非接触式传递物品的交接处（如送餐，并做好消毒）。

对于居家隔离医学观察者管理要求是，其中规定应在卫生机构评估以及社区管理人员指导下进行居家隔离；拒绝一切探访，居家隔离期间不得外出。如因就医等确需外出，需经所在社区管理人员批准后方可，安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。隔离者应按时向社区管理人员报告提问、症状等，并按照防控要求配合社区完成核酸检测。

对于共同居住者防护要求是，共同居住者或者陪护人员一并遵守居家隔离管理要求。共同居住者与隔离者共处一室时，应规范佩戴口罩，并及时更换；与居家隔离者任何直接接触，或离开其居住空间后，准备食物、饭前便后、戴手套前、脱手套后要进行双手清洁及消毒。保持居室通风；做好家居日常清洁和消毒。

此次发布的防控要求，并没有明确居家隔离人员的具体定义，不过，根据中国国务院2021年5月份发布的《防控方案(第八版)》，其中涉及到了居家医学观察的管理对象是：密切接触者和密接的密接中特殊人群，如家庭成员中仅14 岁及以下儿童或孕产妇为密切接触者或密接的密接，患有基础性疾病或为半自理及无自理能力特殊人群；实施“7+7”的入境人员；出院后的患者和解除隔离后的无症状感染者； 其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员。

