上海确诊病例多数为轻症 重症九人

上海冠病感染者持续增加，昨天（4月13日）新增2万7719名感染者，上海卫健委官员披露，目前的确诊病例中多数是轻症，重症患者九名。

综合澎湃新闻及中新网报道，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天上午在疫情发布会上回答提问时说，目前上海本土感染者数量多，除无症状感染者外，在确诊病例中绝大多数是轻型，少部分是普通型，还有重型，目前有重型九例，均在定点医疗机构接受治疗。

她介绍说，这九例重症患者包括七名男性和两名女性，除一名33岁患者外，其余八人为年龄介于70岁到93岁之间的老年人，均伴有严重基础性疾病及高龄等高风险因素，且均未接种冠病疫苗。

吴乾渝还说，针对本次疫情确诊病例人数增多、涉及老年人数量上升、重型病例开始有所增加的情况，已统筹全市优质医疗资源，加强市公卫中心、瑞金医院北部院区等八家定点医院的救治力量，在治疗冠病的同时，对患者原有的基础性疾病开展多学科治疗。

据上海市卫健委今早通报，上海昨天新增2万7719名感染者，其中2573例为确诊病例，其余为无症状感染者。

上海市疾控中心副主任吴寰宇在同场发布会上解释小区封控期间不断出现阳性感染者的三点原因，他说，一是筛查数据有延时，核酸筛查工作量大，检完后如果发现有阳性混管，还要单采单检复核，对检出的阳性人员进一步开展流行病学调查，收集准确的相关信息，同时还要完成上报审核等工作。

二是存在家庭聚集性传播，家庭内发现一名感染者时，往往其他家庭成员可能已被感染，但尚处在潜伏期内，会在后续的筛查中被陆续检出。

三是在全域静态管理阶段，虽然居民足不出户，但仍有很多物资在流通，如果存在被病毒污染的物品，不排除接触后造成感染。