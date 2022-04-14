中国3月份汽车产销同比下降

中国汽车工作协会于11日发布了2022年3月份和第一季度中国汽车工业运行等情况，中国汽车工作协会副秘书长陈士华介绍，汽车产销并未按照预期持续增长的态势发展，行业发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长的任务依旧十分艰巨。

据中新财经报道，中汽协公布的数据显示，汽车产销3月分别完成224.1万辆和223.4万辆，同比分别下降9.1%和11.7%；1月至3月，汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2.0%和0.2%。

陈士华分析说：“从汽车供给端看，芯片短缺的情况没有得到明显缓解，而动力电池原材料价格快速上涨，又进一步推高企业产品制造成本，汽车企业生产经营活动受到一定影响，总体形势不及预期；从汽车消费端看，消费动能明显不足，与同期相比，呈现一定幅度下降。”

他说，“我们建议政府部门出台促进汽车消费的政策措施，包括以往行之有效的购置税减半政策等。”

据中汽协数据，新能源汽车产销延续了快速增长势头。新能源汽车产销3月分别完成46.5万辆和48.4万辆，同比均增长1.1倍；一季度，新能源汽车产销均超过一百万辆，新能源汽车战略引领作用正进一步凸显。

同时，中国品牌乘用车市场份额上升明显。中国品牌乘用车市场份额3月明显上升，销量为90.4万辆，同比增长21.5%；市场份额达到48.5%，较上月提升8.8个百分点。

