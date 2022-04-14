香港下周四起分阶段放宽社交距离措施

随着香港疫情逐渐放缓，香港将于下周四（4月21日）起分阶段放宽社交距离措施，包括恢复晚市堂食至晚上10时、重开体育场所、取消多于两户聚集限制等。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，香港食物及卫生局局长陈肇始今天早上在记者会上公布放宽社交距离措施的细节。

陈肇始说，从4月21日起，餐厅的堂食服务可延长至晚上10时，同桌人数上限也将由两人放宽至四人，食肆员工需要每隔三天在进入餐馆前进行快测，并容许不多于20人的聚会。

她说，健身房、博物馆、主题公园、桌球场等娱乐场所也将容许重新开放，但场所内聚集者需保持四人一组，并戴上口罩，场所容纳人数为上限的一半。酒吧及酒馆继续关闭。

另外，陈肇始说，个别戏院也将放宽饮食限制，但相关员工及观众必须接种三剂疫苗或已接种两剂疫苗的冠病康复者、或持有豁免证明书。

康乐及文化事务署署长刘明光在记者会上说，4月21日康文署重开的康文设施包括：体育馆、壁球中心、室外运动场、网球场、足球场、篮球场、草地滚球场、户外儿童游乐设施及健身设施。场地使用人数以四人为限，但对赛运动场地，例如篮球场等，就可按运动规则增加场地人数，亦容许有裁判，但用场者仍须戴口罩。

此外，港府也将取消两个以上家庭的私人聚会的禁令，允许四个人在公共场合聚会，但海滩和游泳池目前仍将关闭，水上运动或将于第二阶段开放。

被问及为何不重开酒吧时，陈肇始说，放宽措施须有序、有条件及有监察，分阶段放宽是因为目前确诊数字仍不低，必须小心行事，若全部一起放宽，对人流及风险管控都非最好做法。

香港特首林郑月娥在记者会上说，放宽社交距离措施的决定并不容易，这与香港公共卫生和经济发展均有关系。她说，目前疫情已从高峰回落，若不放宽社交距离措施将大大影响香港经济，因此放宽措施是平衡的决定和风险管理。

她说，香港已准备好应对下一波疫情，并重申，香港政府仍未放弃开展全民强检行动，只是在观察实行时机。