吉林省各市州均实现社会面清零目标

中国吉林省吉林市疫情防控指挥部今天（14日）判定，吉林省各市州均实现了疫情防控社会面清零目标。

据央视新闻客户端报道，吉林省政府今天早上召开疫情防控工作新闻发布会。据悉，通过对最新一轮长春市核酸检测结果综合研判，判定4月13日长春市实现了社会面清零目标。

有感染者报告的白城市、辽源市、梅河口市新增感染者均为隔离管控人员，四平市已连续多日没有新增病例。至此，吉林省各市州均实现了疫情防控社会面清零目标。

据吉林省委宣传部常务副部长张宝宗介绍，吉林省围绕逐步放开社会面，恢复群众生产生活秩序，在确保防疫安全基础上，稳妥有序、精准支持企业复工复产，一企一策打通堵点难点，加强与上下游企业沟通协同，保持产业链、供应链稳定运转。

他并强调，要加强民生物资保供，照顾好特殊困难群体，确保生活必需品配送到位。扎实做好春耕备耕工作，畅通农资供应运输通道，积极鼓励龙头企业、合作社代耕代种，确保不误农时、抓好春耕。

据吉林省卫生健康委今天消息，吉林省新增本地确诊病例325例，其中长春市285例、吉林市36例、白城市4例。新增本地无症状感染者674例，其中长春市621例、吉林市49例、白城市2例、辽源市1例、梅河口市1例。