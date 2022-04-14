台文化部长谈中正纪念堂转型：须先去威权化

国民党立委蒋万安上周提出主张将中正纪念堂更名为“台湾建设纪念馆”，引来蓝绿批评；台湾文化部长李永得今天（14日）回应称，蒋万安的建议仍与转型的道路相反，他认为，转型必须先去威权化。

据台湾《联合报》报道，李永得今天赴立法院专案报告时说，如果是台湾建设纪念馆，还是凸显蒋中正本身的威权和贡献，与转型的道路背道而驰。他认为，不管中正纪念堂未来要做什么，要做人权博物馆或总统文物纪念馆，前提是这个场域必须先去威权化。

他续称，中正纪念堂本身的建筑背景和形式是古代帝王陵寝，里面一草一木、一砖一瓦全部都是展现威权，包括楼梯、花园都是古代帝王陵寝式建筑。

李永得说，5月将向民间公开征图中正纪念堂转型计划，希望各界从去威权化的角度，提出规划与设计。他强调，此次征图这和过去的讨论不一样，过去讨论的是抽象的空间解严，这次是非常具体。征图要的是3D动画或模型，是非常具体的东西，细节5月会公布。

他说，“铜像要拆不拆”不设前提，唯一的前提是“去威权化”。而中正纪念堂管理处组织条例会根据竞图的结果与共识，订定修正草案送到立法院审议。

蒋万安本月8日建议中正纪念堂转型为“台湾建设纪念馆”，从纪念特定领导者变为纪念过去70年来所有为这片土地付出与努力的台湾人民。他认为，过去两位蒋总统在保卫中华民国，推动台湾发展的历史轨迹上，有不可抹灭贡献，肩负起建设、壮大、保卫台湾的使命，未来应要用更高的视野、未来性的观点看待中正纪念堂的历史定位，应朝向台湾建设纪念馆升级转型。