李家超称若当选港特首23条立法将成重要工作

参选香港特首的前政务司司长李家超今天（14日）说，若成功当选，23条立法将成为重要工作，会与相关部门详细讨论。

据香港《星岛日报》报道，李家超说，未来其选举活动主要有两方面工作，他和团队会继续与各界会面交流，收集意见，他也会多花时间撰写政纲，并认为这方面很重要。

与会计界和法律界选委会面后，李家超强调，自己重视法治，他形容法治是要稳固发展的其中一块基石，而法治同时也是香港优势，做好法制可建立香港信心。

他说，若他成功当选上任香港特首，23条立法将成为重要工作。他知道现届政府在这方面做了很多工作，日后若当选上任，会与相关的部门、法律同事，详细讨论这方面的工作。

香港特首林郑月娥今天宣布，政务司长一职在现届政府任期剩下的时间内将悬空，对此，李家超认为不会有问题，不会影响政府施政。他说，政务司司长的委任是中央政府和特区的决定，一定会考虑整体政府未来运作。按照过往经验，政府会作适当安排，可以透过适当安排在不同领域照常发挥司长的权力作用，因此不必担心。

所谓23条立法，是指根据香港《基本法》第23条所规定，香港应自行立法维护中华人民共和国国家安全的法律条文，其用意是以法律禁止任何有损该国国家主权、领土完整、统一，以及国家安全的行为。

根据该条文，香港特区政府有宪制责任就《基本法》第23条本地立法，但1997年回归后，港府一直未落实。直到2003年，时任特首董建华才提出草案，并进行为期三个月的咨询。立法的过程在社会上引起巨大争议，许多港人都对法案感到忧虑。